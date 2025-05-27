Подмосковная компания провела конференцию по охране труда и промышленной безопасности

Ведущий разработчик и производитель высокотехнологичных средств индивидуальной защиты от смертельно опасных рисков ГК «Энергоконтракт», чье производство расположено в Люберецком районе Подмосковья, провел пятую юбилейную международную конференцию «Клуб экспертов» по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Форум собрал более 320 специалистов из крупных компаний России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и Кыргызстана. Конференция состоялась в городе Минске.

На форуме собрались руководители ключевых отраслей для обсуждения трендов и обмена опытом в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Были освещены вопросы развития культуры безопасности, оптимизации рабочих мест, изменений в законодательстве о пожарной безопасности и контроля качества средств индивидуальной защиты.

Участники форума смогли ознакомиться с новейшими разработками ГК «Энергоконтракта». Наибольшее внимание привлекли следующие изделия: дугостойкий комплект из уникального материала с повышенными характеристиками воздухопроницаемости и уровня защиты, ботинки с комбинированным верхом из трикотажного огнестойкого полотна и кожи и прототип нового защитного фартука специально для сварочных работ.

Как сообщили в пресс-службе ГК «Энергоконтракт», «Клуб экспертов» представляет собой независимую площадку, объединяющую технических специалистов и профессионалов в области охраны труда различных организаций и отраслей промышленности. Цель сообщества — проведение открытых обсуждений и конструктивного взаимодействия с органами государственной власти. За время существования мероприятия участниками клуба стали свыше 1 200 представителей профессионального сообщества.

ГК «Энергоконтракт» — ведущий российский производитель и поставщик высокотехнологичных средств индивидуальной защиты от наиболее опасных профессиональных рисков. Компания располагает собственным научно-производственным комплексом, ткацким предприятием и логистическим центром в Московской области, где осуществляется практически полный цикл создания средств индивидуальной защиты — от разработки материалов, ткачества и до пошива готовой продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.