Подмосковная компания представила продукцию на ярмарке в Харбине

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» прошел с 18 по 21 мая в Харбине в рамках Х Российско-китайского ЭКСПО. Подмосковье представила Московская пивоваренная компания из Мытищ, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фестиваль состоялся на площадке международной торгово-экономической ярмарки и стал одной из ключевых платформ для продвижения российской продукции на рынке Китая. В нем приняли участие более 100 компаний из 37 регионов страны, которые представили товары агропромышленного комплекса и напитки.

Московскую область на мероприятии представила Московская пивоваренная компания. Производственные мощности предприятия расположены в городском округе Мытищи, объем выпуска достигает 8 млн гектолитров в год. Компания сертифицирована по международному стандарту пищевой безопасности FSSC 22000, что подтверждает качество продукции.

Площадка фестиваля используется для развития экспортных поставок и установления прямых контактов с китайскими партнерами. За последние два с половиной года здесь провели более 2 тыс. деловых встреч. В 2026 году запланировано около 400 переговоров, что подтверждает устойчивый интерес зарубежного бизнеса к российской продукции, в том числе из Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.