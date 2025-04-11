Подмосковная компания представила новые бионические протезы кистей и облачный софт

Производитель протезов «МЕТИЗ» из подмосковного Щелково совместно с партнером «МАКСБИОНИК» представили новую линейку бионических протезов кистей — модель уменьшенного размера, а также бюджетную версию флагманской кисти. Кроме этого, разработчики презентовали собственное программное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новые разработки направлены на расширение возможностей протезирования и повышение доступности современных бионических технологий для различных пользователей.

Современные бионические протезы позволяют частично восстановить функции утраченных конечностей и обеспечивают пользователям возможность вести полноценную жизнь. Несмотря на то, что такие протезы не могут полностью заменить биологическую конечность, они дают возможность людям самостоятельно обслуживать себя, трудоустроиться, заниматься спортом и творческой деятельностью.

Компании представили свои разработки на международной выставке «Интеграция 2025». Новые модели бионических кистей ориентированы на различные категории пользователей. Первая предназначена для людей с хрупким телосложением, в том числе подростков и молодежи. Вторая новинка представляет собой более доступную версию флагманского протеза, что делает его самым бюджетным многофункциональным устройством на российском рынке.

Новое программное обеспечение позволяет быстро и эффективно вносить изменения и расширять функциональность настроек кисти. Также появилась возможность взаимодействовать клиенту с производителем напрямую через этот софт. Кроме того, реализован удаленный доступ к пользователям. Все устройства будут иметь индивидуальные логины и пароли для личного кабинета.

Компания «МАКСБИОНИК» была основана в 2016 году. Она специализируется на создании бионических протезов кистей и является одним из немногих российских разработчиков многосхватных кистей. В 2023 году компания «МЕТИЗ» приобрела 59% акций «МАКСБИОНИК».

Компания «МЕТИЗ», основанная в 1999 году, является ведущим российским предприятием, которое осуществляет полный цикл протезирования конечностей: от разработки и производства собственных модулей до изготовления протезов под индивидуальные параметры пациента с последующей реабилитационной программой. Производственные мощности «МЕТИЗ» расположены в подмосковном Щелкове. Ежегодный объем выпускаемой продукции насчитывает свыше 100 тыс. изделий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.