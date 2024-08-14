Подмосковная компания по выпуску оборудования для нефтебаз оптимизирует работу

Производитель топливозаправочных комплексов «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» из подмосковного Серпухова подвел промежуточные итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». На предприятии завершили этап диагностики пилотного потока. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве пилотного проекта было выбрано производство топливозаправочных комплексов ТЗК100. Они служат средством измерения и могут быть интегрированы с различным технологическим оборудованием на нефтебазах.

Рабочая группа предприятия завершила обучение. Созданы карты потока создания ценности текущего, идеального и целевого состояний, проведен анализ путей перемещения и обнаружены возможности для оптимизации. Совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области был разработан план достижения целевого состояния пилотного потока.

В рамках пилотного проекта были установлены следующие цели: сокращение времени протекания процесса на 31,4%, уменьшение запасов в потоке на 34,8%, удвоение выработки на одного сотрудника в месяц и снижение уровня брака на 50%.

Теперь команде проекта предстоит работа по достижению целевых показателей: оптимизации рабочих процессов, разработка стратегии для интеграции всех подразделений компании, внедрение системы 5S, организация адресного хранения материалов и стандартизация рабочих процедур.

Компания «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» была основана в 2000 году и специализируется на производстве топливозаправочных комплексов, устройств коммерческого учета нефтепродуктов, а также на проектировании нефтебаз, уникальных для российского рынка. Основными заказчиками являются компании нефтегазового сектора: «Газпром», «Татнефть», «Лукойл», «Транснефть», «Роснефть» и др.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.