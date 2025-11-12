Подмосковная компания нарастила выпуск вакцин для животных

ФКП «Щелковский биокомбинат», ключевой производитель ветеринарных препаратов в России, реализует программу импортозамещения на протяжении более пяти лет. За это время предприятие не только полностью локализовало производство критически важных вакцин, но и вывело на рынок линейку препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что за последние пять лет комбинат разработал и внедрил в производство около 12 новых вакцин, что позволило увеличить объем их выпуска более чем в 3,5 раза. Динамичное развитие предприятия продолжается: в настоящее время в активной стадии разработки находится более 10 новых препаратов. Часть из них уже проходит процедуру государственной регистрации, еще ряд — находится на стадии доклинических и клинических испытаний. Некоторые перспективные проекты реализуются в сотрудничестве с научными и отраслевыми партнерами. На сегодняшний день предприятие осуществляет поставки вакцин и других ветпрепаратов в более чем 20 стран мира. Для дальнейшего расширения географии экспорта процедура регистрации продукции в настоящее время инициирована еще в шести государствах.

ФКП «Щелковский биокомбинат» — находится на территории Подмосковья и является одним из крупнейших предприятий в России по разработке и производству лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения. Комбинат обладает полным циклом производства — от научных исследований до серийного выпуска готовой продукции. Основная деятельность направлена на обеспечение биологической безопасности и здоровья сельскохозяйственных, домашних и диких животных.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.