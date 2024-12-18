Подмосковная компания на 70% увеличила мощности по выпуску пробирок для крови

Компании «Эйлитон» на своей производственной площадке в ОЭЗ «Дубна» запустила четвертую высокотехнологичную автоматизированную линию по производству вакуумных пробирок для взятия венозной крови, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в расширение производства компании «Эйлитон» на территории ОЭЗ «Дубна» превысили 60 млн рублей. Мощность новой производственной линии составляет порядка 5 млн пробирок в месяц, а общие мощности предприятия выросли до 12 млн пробирок в месяц. Таким образом, объемы выпуска продукции предприятия выросли почти на 70%», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Эйлитон», входящий в Группу компаний «Церебрум-Юнимед», является первопроходцем в производстве отечественных вакуумных пробирок под торговой маркой UNIVAC®. Со времени запуска производства в 2015 году продукция предприятия стала неотъемлемым элементом в ежедневной работе более 3 тысяч медицинских учреждений по всей стране. Номенклатура данных изделий включает около 500 видов пробирок для выполнения различных видов анализов в лечебных учреждениях.

«Спрос на нашу продукцию постоянно растет, и мы предпринимаем активные шаги для увеличения производственных мощностей завода. В данный момент мы с гордостью сообщаем о запуске четвертой высокопроизводительной автоматической линии по выпуску вакуумных пробирок. Новая линия отличается высокой производительностью и высокой степенью автоматизации всех производственных процессов: в бункеры линии мы загружаем комплектующие, а на выходе получаем готовую продукцию в упакованных штативах с уже наклеенными этикетками», — рассказала директор серийного производства ООО «Эйлитон» Марина Харченко.

Она также отметила, что в ближайшее время на заводе планируют организовать собственное производство комплектующих из полимеров по технологии литья пластмасс под давлением. Это станет важным шагом к созданию на территории подмосковной ОЭЗ «Дубна» производства полного цикла и повышению независимости здравоохранения от импорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.