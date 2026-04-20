Подмосковье заняло третье место по аграрному экспорту в РФ

Московская область вошла в тройку лидеров России по объему аграрного экспорта по итогам 2025 года. Регион занял третье место в стране, а продукция АПК обеспечила пятую часть всего областного экспорта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В 2025 году экспорт аграрной продукции из России достиг 41,6 млрд долларов и охватил 170 стран. По данным агентства «Агроэкспорт», десять регионов обеспечили 62,6% общероссийского экспорта в денежном выражении. Московская область вошла в пятерку лидеров и заняла третье место.

Объем поставок продукции АПК из Подмосковья составил 1,3 млн тонн. На долю аграрного сектора пришлось 20% всего экспорта региона. Область занимает первое место в стране по ряду направлений: лидирует в экспорте молочной продукции, включая сыры, творог и йогурты, является крупнейшим поставщиком мяса — птицы, говядины и свинины, а также занимает ведущие позиции по поставкам сахаристых кондитерских изделий и шоколада.

Развитию экспорта способствует собственная логистическая инфраструктура региона. Хабы работают в Наро-Фоминском, Дмитровском округах и Солнечногорске. Они обеспечивают оперативную обработку грузов и своевременную доставку продукции зарубежным партнерам, что позволяет Подмосковью сохранять позиции среди лидеров и наращивать объемы поставок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.