Подмосковье занимает 1 место в РФ по объему производства кондитерских изделий

Московская область занимает лидирующее место в стране по объему выпуска кондитерских изделий. На долю подмосковных производителей, по результатам 2 месяцев с начала года, приходится более 28% продукции, выпускаемой в ЦФО, и свыше 13% — в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Мы стремимся производить не только сырье, но также и продукты переработки. Кондитерская отрасль — в числе ведущих в подмосковном АПК. В этом году планируем увеличить объем производства еще на 1,5% к показателю прошлого года, это более чем 8 тысяч тонн. Наши предприятия наращивают мощности, запуская дополнительные линии. За 2 месяца с начала года выпустили 83,2 тысяч тонн кондитерских изделий. Продукция представлена не только на внутреннем рынке, активно осуществляем поставки, в том числе за рубеж», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Около 33% экспорта кондитерских изделий, произведенных в регионе, приходится на Республику Беларусь и Казахстан, 10% — на Киргизию, 5% — на Армению, 4% — на Азербайджан. В основном, это продукция из шоколада, мучные кондитерские изделия и печенье.

В числе крупнейших региональных предприятий — ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница» в Люберцах, ООО «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» в Егорьевске, ООО «Коломенское Поле» в городском округе Подольск.

По итогам прошлого года в Подмосковье было произведено 570,3 тыс. тонн кондитерских изделий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.