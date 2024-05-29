Подмосковье вышло в топ лидеров рэнкинга по производству игр и игрушек в РФ

В преддверии дня защиты детей центр мониторинга, исследований и экспертизы АИДТ подготовил рэнкинг лидеров по производству игр и игрушек в России. Предприятия Московской области вошли в топ-10 лидеров. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ежегодный мониторинг АИДТ включено более 300 компаний — ведущих производителей игр и игрушек. В рэнкинг попали предприятия с выручкой более 500 млн рублей. В этом году мы добавили новый критерий оценки — чистая прибыль. Однако итоговые места по-прежнему зависят от размера годового дохода в денежном выражении (выручка без учета НДС). При подсчете выручки организации, входящей в группу компаний, сумма считается однократно во избежание ее «задвоения».

По данным ФНС, в 2023 году в сфере производства, оптовой и розничной торговли играми и игрушками работали 1 543 организации (на текущую дату). Из них 568 производителей (код ОКВЭД 32.4); 572 организации оптовой торговли (код ОКВЭД 46.49.42); 403 организации розничной торговли играми и игрушками в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.65)

По сравнению с 2022 годом тройка лидеров изменилась. Первое место по-прежнему занимает «Мир хобби» (выручка выросла на 7,5%), второе место — «Десятое королевство» (динамика по выручке — 7,9%). А вот на третью позицию поднялась компания «Астком» (ТМ «Волшебный мир»).

В абсолютном выражении суммарный прирост выручки лидеров отрасли за год составил 1 124 456 тыс. рублей.

Примечательно, что из 15 компаний-участниц рэнкинга 5 занимаются производством настольных игр. Спрос на эту категорию детских товаров растет. Еще 3 компании из списка производят пластиковые игрушки, 2 — товары для творчества. Кроме того, в него вошли производители кукол, деревянных и мягких игрушек.

Что касается регионального распределения позиций, то больше всего в рэнкинге компаний из Москвы (4) и Московской области (4), а также Санкт-Петербурга (2). Производители из этих городов заняли три первых места. Также в списке оказались представители следующих субъектов РФ: Кировская, Тверская, Ростовская, Ярославская области, Приморский край.

Генеральный директор компании «Десятое королевство» Маргарита Мусатова отметила, что компания уделяет особое внимание роли игры в развитии ребенка.

«Все игры разработаны с учетом возрастных особенностей детей и способствуют развитию логического мышления, творческого потенциала, коммуникативных навыков и многого другого. Наша особая гордость — использование инновационных технологий в создании своих продуктов. Кроме того, разработчики игр активно работают с педагогами и психологами, чтобы учесть все аспекты развития ребенка», — сказала Мусатова.

На сегодняшний день «Десятое королевство» выпускает более 2000 артикулов в год.

Объем рынка игр и игрушек за 2023 год составил 220 млрд 712 млн рублей. Сегмент занимает 18,8% общего рынка детских товаров (в 2022 году — 20,5%), по итогам 2023 года его объем вырос незначительно — всего на 9,8% (в 2022 году — на 16,3%). Однако эксперты ожидают улучшения ситуации.

«По прогнозам рост продаж в этом году составит 12%, а объем производства — порядка 22%. Что касается популярных категорий игр и игрушек, то должен сохраниться рост производства настольных игр, а также сюжетных игрушек для дошкольников. К ним относятся фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуду, мебель и так далее. Продолжится развитие сегмента рынка экологичных и интерактивных игрушек. В целом, ситуация видится позитивной», — прокомментировала президент АИДТ Антонина Цицулина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.