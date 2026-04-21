Подмосковье выпустило более 520 тыс тонн кормов в 2025 году

Производство кормов для домашних животных в Подмосковье превысило 520 тыс. тонн по итогам 2025 года, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Регион занял первое место в России по объему выпуска, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным ведомства, доля Подмосковья составляет 46,4% от общероссийского объема производства кормов и 30,8% в Центральном федеральном округе. За первые два месяца 2026 года предприятия региона выпустили 85,1 тыс. тонн продукции, что подтверждает устойчивый рост сегмента.

Среди крупнейших производителей — ООО «Марс» в Ступине, ООО «НЦПКТ» и АО «РУСКАН» в Дмитровском округе. Предприятия выпускают корма для щенков и котят, рационы для взрослых животных, а также лечебные, профилактические и гипоаллергенные линейки.

Ветеринары госветслужбы Подмосковья отмечают, что корм необходимо подбирать индивидуально с учетом возраста, породы, уровня активности и состояния здоровья питомца. Специалисты рекомендуют регулярно проходить плановые осмотры.

В регионе работает более 80 государственных ветеринарных клиник. Адреса, график работы и возможность записи доступны на портале «МоЙ АПК».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.