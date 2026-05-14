Подмосковье выпустило 144 млн литров напитков и стало лидером РФ

Предприятия Подмосковья в первом квартале 2026 года произвели около 144 млн литров безалкогольных напитков и заняли первое место в России и ЦФО. На регион пришлось более 41% выпуска в Центральном федеральном округе и 14% общероссийского объема, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ассортимент вошли морсы, сокосодержащие напитки, минеральная вода, продукция на растительном сырье, на ароматизаторах и специального назначения. Регион последовательно наращивает выпуск и укрепляет позиции на рынке безалкогольной продукции.

Значительный вклад внесли предприятия, работающие в области, в том числе ГК «Черноголовка», ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм» и ООО «Мегапак». Компании инвестируют в модернизацию оборудования, внедряют новые технологии и расширяют линейки продукции, что позволяет обеспечивать широкий выбор напитков для потребителей по всей стране.

Параллельно в отрасли повышают требования к качеству. Новый ГОСТ на безалкогольные напитки вступит в силу в январе 2028 года и будет распространяться на морсы, минеральную воду, соки и другую продукцию. Документ установит, что доля этилового спирта не должна превышать 0,5% объема, содержание минеральных веществ и витаминов — быть не менее 7,5% от средней суточной нормы, а пищевых волокон — от 1,5 г на порцию. Допустимый осадок при хранении не должен влиять на прозрачность напитка.

Введение единого стандарта направлено на повышение качества продукции и укрепление доверия потребителей к российским безалкогольным напиткам.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.