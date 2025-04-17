Подмосковье впервые представит стенд на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Правительство Московской области во главе с губернатором примет участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет в Ташкенте с 28 по 30 апреля. Подмосковье впервые подготовит тематический стенд и продемонстрирует возможности региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На стенде Подмосковья презентуют государственный индустриальный парк в новом формате «Все включено», который строится в Ленинском городском округе. Здесь будет создана готовая инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы «под ключ»

и социальная инфраструктура с площадками для отдыха и спорта, магазинами. На территории парка компания из Узбекистана SPZ-Bearings (российское юр. лицо — «МППО-27») уже планирует реализацию инвестпроекта по производству подшипников для железнодорожного транспорта.

Кроме того, на стенде будет презентована витрина совместных проектов Московской области

и Республики Узбекистан. Так, будет продемонстрирована продукция подмосковных производителей, которые ведут свою деятельность в Узбекистане. Например, вагоны метро группы «Трансмашхолдинг», работающие с Ташкентским метрополитеном с 1977 года; средства защиты растений «Щелково Агрохим», производство которой располагается в Самаркандской области; кондитерские изделия и сухофрукты компании «Деловое партнерство», которая запустила в прошлом году завод в Ташкентской области и другие.

Также на стенде участники выставки ознакомятся с возможностями инвестиционного портала Московской области. Гости смогут больше узнать о сервисах и мерах поддержки, доступных бизнесу в регионе: как получить земельный участок, посмотреть доступные площадки для локализации, какие есть субсидии и как их получить, как регион помогает выйти на маркетплейсы и на экспорт и многое другое.

Подмосковье, в свою очередь, примет второй совет регионов России и Узбекистана в сентябре 2025 года, в котором планируется участие президентов двух стран. В рамках Совета обсудят вопросы межрегионального сотрудничества двух стран. Московская область приглашает все регионы России и Узбекистана к участию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.