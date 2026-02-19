Подмосковье вошло в топ-5 по закупкам у МСП в 2025 году

Объем госзакупок у предприятий малого и среднего бизнеса Подмосковья по итогам 2025 года достиг 404 млрд рублей, а поставщиками стали 12 тыс. компаний. Регион вошел в пятерку лидеров по этому показателю, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В 2025 году почти 239 тыс. субъектов МСП по всей стране стали поставщиками товаров и услуг для госкомпаний в рамках 223-ФЗ. Это на 5,5% больше, чем годом ранее. Объем закупок достиг 9,55 трлн рублей, превысив план федерального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства, установленный на уровне 9,4 трлн рублей.

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что по итогам года три из четырех договоров крупнейшие заказчики заключили с МСП. Количество заключенных договоров превысило 947 тыс., что почти на 12 тыс. больше показателя 2024 года.

«Участие в закупках дает малому и среднему бизнесу стабильный прогнозируемый рынок сбыта. Количество МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками, уже достигло почти 239 тысяч», — сообщил Решетников.

По данным корпорации МСП, наибольший объем договоров — более 2,84 трлн рублей — пришелся на продукцию обрабатывающих производств. Также значительный объем закупок зафиксирован в сфере строительства, финансовых и страховых услуг, административной и профессиональной деятельности.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что по итогам 2025 года объем закупок у МСП региона составил 404 млрд рублей. Поставщиками стали 12 тыс. предприятий, что на 4% больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.