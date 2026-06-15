Подмосковье вошло в лидеры РФ по уровню роботизации

Около 10% всех промышленных роботов России работают на предприятиях Подмосковья. В регионе установлено примерно 2 тыс. из 20 тыс. роботов, действующих в стране, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Около 2 тыс. промышленных роботов из примерно 20 тыс., работающих на производствах по всей России, установлены на предприятиях Московской области. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. По ее словам, на Подмосковье приходится порядка 10% от общего числа роботов в стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.