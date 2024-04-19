Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 11:14

Подмосковье вошло в число лидеров по объему закупок у самозанятых

По информации корпорации МСП общий объем закупок у самозанятых в I квартале 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 160% и превысил 2,2 млрд рублей. Количество поставщиков среди самозанятых выросло на 48%, их общая численность составила почти 2,9 тыс. человек, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Распространение преференций МСП на самозанятых упростило процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков и помогло обеспечить рост объема закупок у них.

Максимальный прирост зафиксирован по таким направлениям, как финансовое посредничество и страхование, профессиональные, научные и технические, юридические и бухгалтерские, услуги в области творчества, искусства и развлечений, строительные специализированные работы.

Московская область также вошла в число регионов, где зафиксирован большой прирост объема закупок у самозанятых — он составил 0,38 млрд рублей.

«Поддержка самозанятых является одним из ключевых направлений в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Цифры говорят о том, что самозанятые Подмосковья активно осваивают рынок госзакупок. На инвестпортале Московской области собраны все виды мер поддержки, доступные самозанятым региона», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.