Подмосковье вошло в число лидеров по космическим МСП

Московская область заняла второе место в России по числу малых и средних предприятий в космической отрасли с долей 12%. Всего в стране в этом секторе работают более 2,8 тыс. человек, а занятость за три года выросла на 27%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По данным Корпорации МСП, общее число малых и средних предприятий, работающих в космической сфере, остается на уровне около ста. При этом рост занятости свидетельствует о развитии и масштабировании компаний. Сегодня каждое второе такое предприятие производит материалы и комплектующие для космических аппаратов, а каждое четвертое участвует в создании силовых установок и двигателей. Кроме того, МСП выпускают спутники и другие летательные аппараты, работают в сфере космического транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.