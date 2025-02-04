Подмосковье вошло в число лидеров по количеству «зеленых» производств

«Зеленая» продукция — это сельскохозяйственное сырье с улучшенными свойствами, которое полностью отвечает требованиям Федерального закона № 159-ФЗ о производстве экологически чистых товаров. Закон запрещает использовать генетически модифицированные организмы (ГМО), ионизирующее излучение, ферментные препараты, пищевые добавки, антибиотики, стимуляторы роста и гормоны при изготовлении такой продукции. Также ограничивается применение пестицидов и удобрений, чтобы минимизировать ущерб для окружающей среды.

В 2024 году на карту «зеленого» производства в России добавились сразу девять новых регионов. В настоящее время сертифицированные производители экологически чистых товаров зарегистрированы в 17 субъектах страны. Это свидетельствует о растущем интересе не только со стороны малых и средних фермеров, но и крупных бизнес-структур к устойчивому ведению сельского хозяйства. Единственным аккредитованным органом для сертификации «зеленой» продукции в России является Роскачество — Органик. В числе передовиков в этом рейтинге — Московская область, а именно тепличный комплекс «Подмосковье», принадлежащий холдингу «ЭКО-культура», который стал первым в стране, кто добровольно сертифицировал все свои тепличные комплексы как производитель «зеленой» продукции и получил знак «Зеленый эталон».

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что данный рейтинг открывает новые возможности для производителей и потребителей, акцентируя внимание на важности экологии в современном сельском хозяйстве и содействуя формированию более осознанного подхода к производству и потреблению пищевых продуктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.