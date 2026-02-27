Подмосковье увеличило выпуск майонеза на 9% в 2025 году

Производство майонеза в Подмосковье по итогам 2025 года выросло на 9% и достигло 73,2 тыс. тонн. Регион обеспечивает более 30,7% выпуска в Центральном федеральном округе и 8,8% общероссийского объема, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В министерстве отметили устойчивый рост производства майонезной продукции в регионе. По сравнению с 2024 годом объем выпуска увеличился на 9%. Подмосковье сохраняет лидирующие позиции в ЦФО, обеспечивая почти треть окружного объема.

В числе производителей — ООО ПК «Ильинское 95» в городском округе Щелково и ООО ПК «Тогрус» из Домодедова. Более 15 лет работает ООО «ПК Печагин» в городском округе Чехов. В 2022 году компании предоставили в аренду без торгов участок площадью 3 га в округе Ступино по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль».

В 2026 году предприятие планирует запустить производство кетчупов, майонезов и соусов на основе майонеза жирностью от 15% до 78% для общепита и розницы. Проектная мощность составит 48 тыс. тонн в год. Развитие отрасли способствует созданию рабочих мест, модернизации мощностей и укреплению позиций подмосковной продукции на российском и международном рынках.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.