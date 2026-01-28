Подмосковье увеличило производство творога и сохранило лидерство в России

В январе–ноябре 2025 года в Подмосковье произвели более 34,5 тыс. тонн творога, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковье сохраняет первое место в России по объему производства творога. За 11 месяцев 2025 года в регионе выпустили свыше 34,5 тыс. тонн этого продукта, что на 2% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

На долю Московской области приходится 22,4% творога, произведенного в Центральном федеральном округе, и 7,6% от общероссийского объема. Крупнейшими производителями творога в регионе являются АО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «Братья Чебурашкины» и ООО «Коломенское». Их продукция реализуется как в Подмосковье, так и за его пределами.

В честь Дня сырников представители Ступинского ГК «ЭкоНива» поделились рецептом приготовления этого блюда. Для сырников потребуется 500 г творога, одно яйцо, 3 столовые ложки муки, 4 столовые ложки сахара и щепотка соли. Ингредиенты смешивают до однородной массы, формируют сырники, обваливают в муке, обжаривают на сливочном масле до золотистой корочки, а затем запекают в духовке при 180 °C в течение 10 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.