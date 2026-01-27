Подмосковье увеличило производство тортов и пирожных на 37% в 2025 году

В Подмосковье с января по ноябрь 2025 года объем производства мучных кондитерских изделий, включая торты и пирожные, вырос на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе за 11 месяцев 2025 года выпущено более 22,9 тысячи тонн мучных кондитерских изделий. Это позволило Подмосковью занять первое место среди субъектов Центрального федерального округа, обеспечив 33,7% от общего объема производства в округе и 8,7% — в масштабах России.

Рост производства стал возможен благодаря работе предприятий АО «Ореховохлеб», ОАО «Серпуховхлеб» и ООО «Жуковский хлеб». Современные технологии и внимание к качеству позволяют подмосковным производителям успешно реализовывать продукцию не только в регионе, но и по всей стране.

27 января отмечается Международный день шоколадного торта. В этот день жители региона могут порадовать себя десертами, произведенными на местных предприятиях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.