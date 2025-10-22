Подмосковье увеличило производство ореховой продукции на 13,4%

22 октября отмечается Всемирный день орехов. К этой дате министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приводит статистику производства одного из самых популярных видов снэков. Объем производства орехов и арахиса (обжаренных, соленых или приготовленных другим способом) за период с января по август 2025 года составил более 27,5 тысяч тонн. Это на 13,4% выше показателей аналогичного периода 2024 года. Положительная динамика подтверждается и годовыми значениями: по итогам всего 2024 года было произведено 40,5 тысяч тонн ореховой продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Московская область укрепляет свои позиции одного из ведущих аграрных регионов. За первые восемь месяцев 2025 года предприятиями Подмосковья произвели более 76,3% от общего объема орехов в Центральном федеральном округе, что является 12,7% от общероссийского.

Значительный вклад в развитие отрасли вносят ведущие производители, среди которых компании ООО «МАРТИН», ООО «ФРУТПАК», ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ ОРЕХ» и ООО «Биз Фрутс». Их инвестиции в современные технологии переработки и контроль качества позволяют обеспечивать потребителей разнообразной и вкусной продукцией.

В честь праздника команда министерства делится простым и изысканным рецептом десерта, который подчеркнет вкус и пользу этого натурального продукта. Что потребуется: творог (рассыпчатый) — 200 г, орехи (грецкие, миндаль, фундук — на выбор) — 150 г, мед или кленовый сироп — 3-4 ст. ложки, какао-порошок или кокосовая стружка для обваливания, щепотка ванилина.

Орехи необходимо обжарить на сухой сковороде до появления аромата, затем измельчить в блендере или скалкой до состояния мелкой крошки. Творог нужно тщательно протереть через сито или измельчить блендером до однородной массы. Далее, смешайте творог, измельченные орехи, мед и ванилин, масса должна быть пластичной и хорошо держать форму. Сформируйте из массы небольшие шарики, обваляйте каждый шарик в какао-порошке или кокосовой стружке и уберите трюфели в холодильник на 1-2 часа для застывания. Этот низкокалорийный и полезный десерт подойдет для всей семьи и никого не оставит равнодушным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.