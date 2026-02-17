Подмосковье увеличило производство макаронных изделий до 328 тысяч тонн в 2025 году

Предприятия Московской области в 2025 году выпустили 328,2 тысячи тонн макаронных изделий, что на 6,9% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Московская область сохранила лидерство в России по производству макаронных и аналогичных мучных изделий. В 2025 году предприятия региона изготовили 328,2 тысячи тонн продукции, что на 6,9% превышает показатель предыдущего года, когда было произведено 307 тысяч тонн.

Доля Подмосковья в общероссийском производстве составляет 21,6%, а в Центральном федеральном округе — 52%. Это позволяет региону занимать первое место как в ЦФО, так и по всей стране. Крупнейшими производителями макаронных изделий в области являются ООО «ДОШИРАК КОЯ», ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» и ОАО «Байсад-Кашира».

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что рост производства способствует не только экономическому развитию региона, но и расширяет предложение качественных продуктов для потребителей по всей России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.