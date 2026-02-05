сегодня в 17:33

Подмосковье увеличило экспорт агропродукции в Узбекистан в 2025 году

В 2025 году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Подмосковья в Узбекистан превысил 53 тыс. тонн, что составило 4% от общего экспорта региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Узбекистан входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Московской области по экспорту агропромышленной продукции. В 2025 году поставки из Подмосковья в эту страну составили более 53 тыс. тонн.

Основную часть экспорта заняли продукты пищевой и перерабатывающей промышленности — 20,2 тыс. тонн, мясная продукция — 11 тыс. тонн, а также прочие товары агропромышленного комплекса — 10,5 тыс. тонн. Крупнейшими экспортерами стали компании ООО ТК «МИРАТОРГ» из Домодедово, ООО КФ «ПОБЕДА» из Егорьевска и ООО «ТД ЧЕРКИЗОВО» из Одинцовского городского округа.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что Узбекистан остается стратегически важным рынком для производителей региона. Это способствует укреплению торговых связей и развитию агропромышленного комплекса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доля региона в общем товарообороте между РФ и Республикой Узбекистан составляет около 8%. Показатель Подмосковья в товарообороте достиг 833 млн долларов.

«Товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан достиг 833 миллионов долларов США», — сказал Воробьев ходе II совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.