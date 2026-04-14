Подмосковье стало лидером России по экспорту консервированных огурцов

Московская область заняла первое место в России по экспорту консервированных огурцов по итогам 2025 года. Регион поставил за рубеж 3,7 тыс. тонн продукции, что составляет более 30% от общего объема российского экспорта, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Огурцы поставляются более чем в 15 стран. В их числе государства СНГ — Казахстан, Беларусь, Киргизия, Абхазия, Азербайджан, Армения, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также Болгария, Грузия, Израиль, Китай, Монголия, ОАЭ и США.

Среди крупнейших экспортеров — ООО «Смарт» с брендом «Скатерть-самобранка», ООО «Плодоимпорт» с брендом «Дядя Ваня», ООО «Марр Руссия», ООО «Восток-Запад», АО «Вкусвилл» и ООО «Бэст Прайс Экспорт». В министерстве отметили, что рост поставок подтверждает высокое качество продукции и укрепляет позиции региона как одного из ключевых центров продовольственного экспорта страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.