Подмосковье стало лидером по числу товаров со «Знаком качества» Роскачества

Московская область заняла первое место в России по количеству товаров, отмеченных государственным «Знаком качества» Роскачества: в регионе насчитывается 36 таких продуктов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Знак качества Роскачества подтверждает безопасность, натуральность и соответствие продукции строгим требованиям по составу и потребительским характеристикам. В Подмосковье на сегодняшний день 36 товаров получили этот знак.

В регионе активно развивается органическое сельское хозяйство. Сейчас в Московской области работают 15 предприятий, сертифицированных по стандарту «Органик». Это означает полный отказ от ГМО и пестицидов на всех этапах производства — от выращивания сырья до выпуска готовой продукции.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что такой подход повышает конкурентоспособность местных брендов на федеральном уровне. Благодаря этому регион занимает третье место в России по числу производителей с экологическим знаком «Органик». Среди ведущих предприятий — ООО «Шульгино», выпускающее широкий ассортимент натуральных продуктов, КФХ «Белые Луги», поставляющее свежие овощи и зелень, а также АО «Эко-ферма «Рябинки», производящее органические яйца, мясо и выпечку.

Развитие органического сектора в Подмосковье способствует сохранению экологии и обеспечивает жителей качественными продуктами питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.