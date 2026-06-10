Подмосковье создало четверть рабочих мест в индустриальных парках РФ

Индустриальные парки Московской области обеспечили около 77 тыс. рабочих мест, что составляет четверть всех рабочих мест в индустриальных парках России. С начала 2026 года регион привлек 64 новых резидента. Об этом сообщила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева на Бизнес-Фесте Сбера в Мытищах, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В настоящее время в индустриальных парках Подмосковья работают более 1,5 тыс. предприятий-резидентов. Общее число созданных рабочих мест достигло примерно 77 тыс., что делает регион лидером по этому показателю в стране.

«В общей сложности в наших индустриальных парках работает около 77 тыс. специалистов. Таким образом, каждое четвертое рабочее место в российских индустриальных парках создано на одной из наших площадок. При этом только с начала 2026 года мы уже привлекли 64 новых резидента, которые планируют создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест. Поэтому планируем сохранять лидерство региона в этой части», — отметила Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что уровень заполняемости индустриальных парков региона составляет около 90%. При этом в Подмосковье продолжают создавать новые площадки. В 2026 году планируется завершить строительство инфраструктуры пяти государственных индустриальных парков, что позволит сохранить темпы привлечения инвесторов и создания рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.