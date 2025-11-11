Подмосковье сохраняет позитивную динамику социально-экономического развития

Индекс промышленного производства в Московской области за девять месяцев 2025 года составил 103,2% к уровню января–сентября 2024 года. Это выше среднероссийского показателя, который за тот же период достиг 100,7%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Основной рост обеспечили обрабатывающие производства, их индекс составил 103,8%. Наибольший вклад внесли выпуск готовых металлических изделий (рост на 23,5%), производство машин и оборудования (рост на 14,5%), а также химических веществ и продуктов (рост на 5,9%).

Согласно данным отчетного периода, промышленные предприятия отгрузили продукции на 5,3 трлн рублей, что на 12% превышает показатель годичной давности. Обрабатывающие производства сформировали 90,5% этого объема. Наибольший вклад внесла пищевая промышленность (1,1 трлн рублей), металлургия и производство готовых металлоизделий — 1 трлн рублей.

Объем строительных работ вырос на 4,3%, достигнув 555 млрд рублей, в то время как в целом по РФ индекс физического объема за январь-сентябрь 2025 г. составил 103,1%.

Грузооборот автомобильного транспорта в январе-сентябре 2025 года приблизился к 12 млрд т-км, показав прирост 4,5%. Объем перевезенных грузов за этот период составил 42 млн тонн, что на 6,8% больше, чем за девять месяцев 2024 года.

Оборот розничной торговли в Подмосковье в январе-сентябре 2025 года составил 3,5 трлн рублей, продемонстрировав околонулевую динамику (+0,1%). В целом по России за этот период индекс физического объема розничной торговли зафиксирован на уровне 102,1%.

Объем платных услуг населению превысил 0,8 трлн рублей, увеличившись на 1,9%. Наибольший рост продемонстрировала сфера гостеприимства: услуги гостиниц и временного проживания выросли на 8,7%.

В январе – августе 2025 года среднемесячная заработная плата составила 111 тыс. руб., что на 18,2 % превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.