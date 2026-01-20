Подмосковье сохраняет лидерство в России по производству сыра

Московская область с 2021 года занимает первое место в России по производству сыра, в 2025 году предприятия региона выпустили более 166,7 тысячи тонн продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всемирный день любителей сыра отмечается 20 января. Предприятия и фермерские хозяйства Московской области предлагают широкий ассортимент сыров — от твердых выдержанных до мягких сортов. В регионе работают более 50 промышленных предприятий и 50 фермерских хозяйств, выпускающих как классические, так и крафтовые сыры.

Среди крупнейших производителей — ООО «ЛАКТАЛИС ИСТРА» и ООО «Хохланд Руссланд» в Раменском округе, ООО «Сыровар» в Дмитровском округе, «Рота-Агро» в Ленинском округе и «Истринская сыроварня». Любителям твердых сыров доступны «Parmente» от ООО «Сыровар» и выдержанные «Palermo» от «Дмитровского молочного завода». Поклонники мягких сортов могут выбрать «Камамбер», «Гранд Крема» и «Бюш» от «Рота-Агро». Особой популярностью пользуются сыры «Истринской сыроварни»: «Фестивальный», «Губернаторский», «Истринский» и «Русский пармезан». Фермерские хозяйства предлагают сыры из коровьего, козьего и овечьего молока, с травами и другими добавками, а также варианты для жарки и запекания.

Московская область также лидирует по экспорту сырной продукции в стоимостном выражении. В прошлом году объем поставок за рубеж составил 16 тысяч тонн. Основные импортеры — Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан и другие страны. Всего продукция агропромышленного комплекса региона экспортируется в 78 стран мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.