Подмосковье сохранило лидирующие позиции по открытости бюджетных данных

27 апреля опубликован рейтинг открытости региональных бюджетов за 2023 год. Оценка проводилась по 74 показателям в рамках 12 разделов, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

Московская область получила максимальное количество баллов по 10 направлениям: «Первоначально утвержденный бюджет»; «Бюджет для граждан»; «Организация работы Общественного совета»; «Публичные слушания (общественные обсуждения) по бюджетным вопросам»; «Промежуточная отчетность об исполнении бюджета»; «Стимулирование органов местного самоуправления к повышению открытости бюджетных данных муниципальных образований»; «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений»; «Годовой отчет об исполнении бюджета за 2022 год»; «Внесение изменений в Закон о бюджете»; «Создание условий для повышения открытости бюджетных данных субъектов РФ».

Каждый субъект в зависимости от набранных баллов попадает в одну из групп: с очень высокими показателями открытости, с высокими показателями, средними, низкими и очень низкими. По итогам 2023 года Подмосковье вошло в группу «с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных».

Рейтинг ежегодно составляется НИФИ по заказу Минфина РФ и показывает уровень прозрачности региональных бюджетов для граждан. Подмосковье удерживает лидерство в этом рейтинге с 2015 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.