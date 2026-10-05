Подмосковье сохранило лидерство в России по выпуску кисломолочной продукции

Предприятия Московской области произвели более 327,5 тыс. тонн кисломолочной продукции за январь — август 2026 года, на 1,66% больше, чем за тот же период прошлого года. Регион занимает первое место в России и Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Доля Подмосковья в производстве кисломолочной продукции Центрального федерального округа превысила 43%, а в общероссийском объеме составила более 17%. Практически каждая шестая единица такой продукции в стране производится в регионе.

Кисломолочный сегмент традиционно остается одним из самых востребованных у потребителей. Предприятия области выпускают кефир, ряженку, сметану, йогурты, творог и функциональные напитки с пробиотиками. Производители адаптируют ассортимент к меняющемуся спросу: растет интерес к продуктам с дополнительной пользой, в том числе с высоким содержанием белка, а также к безлактозной продукции.

В профильном министерстве связали достигнутые показатели с системной работой предприятий, модернизацией мощностей и развитием продуктовых линеек. Существенный вклад в общий объем внесли «ЭРМАНН Ступино», «МилкЭкспресс» и завод стерилизованного молока «Можайский».

Московская область остается одним из ключевых центров переработки молока в стране. Кисломолочная продукция региональных производителей широко представлена в федеральной рознице и поставляется на экспорт, что подтверждает высокий спрос на нее.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.