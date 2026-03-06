Подмосковье сохранило лидерство в России по производству цветов

Московская область по итогам 2025 года вновь заняла первое место в России по объему производства срезанных цветов — более 67,3 млн штук. Регион удерживает лидерство в Центральном федеральном округе и по стране в целом, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным Россельхозбанка, в Подмосковье розы выращивают в Дмитровском и Раменском округах, а тюльпаны — в хозяйствах Сергиево-Посадского, Раменского, Дмитровского и Богородского округов. В регионе работают 11 хозяйств общей площадью около 50 гектаров. Они производят срезанные цветы, горшечные культуры, садовые растения и рассаду.

Предприятия применяют гидропонику, что обеспечивает длительную вазостойкость, длинные стебли и крупные бутоны. Используются собственные технологии производства маточного материала и микроклонирования, автоматизированные системы полива и светодиодной досветки, а также современные фасовочные линии.

В 2025 году в Центральном федеральном округе произведено около 185 млн цветов — на 12% больше, чем годом ранее. С долей 39% макрорегион делит первое место в стране с Сибирью. Около половины букетов к 8 Марта покупают онлайн, а в регионах ЦФО этот показатель превышает 60%. До 75% продаж приходится на розы, хризантемы и тюльпаны. Растет спрос и на декоративную зелень — эвкалипт, папоротник, аспарагус и гипсофилу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.