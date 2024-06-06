сегодня в 18:03

На территории Московской области идет реализация порядка 200 проектов импортозамещения, они развиваются очень ритмично, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Проектов импортозамещения в Подмосковье около 200», — заявил Воробьев в интервью «России 24».

Губернатор сделал акцент на одном из проектов, который реализуют в Дубне.

«В частности, в Дубне, все, что касается фармацевтики, у нас реализуется очень хорошими темпами», — добавил Воробьев.