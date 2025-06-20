Подмосковье развивает сеть современных «сухих портов»

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Воробьев: Подмосковье станет ключевым контейнерным хабом РФ без выхода к морю

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях ПМЭФ-2025 заявил о масштабной трансформации транспортно-логистической инфраструктуры региона — сухих портов.

Из-за отсутствия морских портов Подмосковье делает ставку на развитие современных железнодорожных терминалов, способных обрабатывать основные грузопотоки страны.

Уже сегодня в регионе функционируют 4 ключевых перевалочных комплекса: в Богородском городском округе, Купавне, Селятине, Дмитрове. Эти площадки ежедневно обрабатывают тысячи контейнеров, распределяя грузы между внутренним рынком (40%), транзитом (30%) и экспортом (30%).

В ближайшие годы планируется расширение логистических мощностей. В стадии реализации находятся два новых высокотехнологичных комплекса, которые будут оснащены самым современным оборудованием.

«Наша цель — создать в Подмосковье самую эффективную логистическую систему в стране», — подчеркнул Воробьев в интервью РБК.

Особое внимание уделяется автоматизации процессов — крупные ритейлеры, включая «Перекресток» и «Магнит», уже строят в регионе свои распределительные центры с элементами роботизации.