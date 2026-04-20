Подмосковье развивает производство агрохимии полного цикла

В Московской области формируют систему производства и научного сопровождения агрохимической продукции — от разработки до выпуска средств защиты растений и удобрений. Регион создает собственную базу, чтобы обеспечить аграриев отечественными решениями, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье развивают производство средств защиты растений, микроудобрений и других специализированных продуктов для сельского хозяйства. В ведомстве подчеркивают, что ключевым направлением остаются средства защиты растений, поскольку важно повысить их доступность и укрепить позиции отечественных производителей. Российские препараты не уступают импортным и лучше адаптированы к климатическим и почвенным условиям регионов.

В регионе сформирована научная и производственная база, объединяющая разработку, выпуск и внедрение агрохимической продукции без зависимости от зарубежных поставок. Препараты применяют при возделывании зерновых, масличных культур, картофеля и овощей.

Среди крупнейших предприятий — АО «Щелково Агрохим», выпускающее более 190 наименований средств защиты растений, агрохимии и микробиологических препаратов. Производственная площадка в городском округе Щелково занимает свыше 50 тыс. кв. м и регулярно модернизируется. В 2025 году здесь запустили автоматизированную линию площадью 2 тыс. кв. м для выпуска жидких удобрений, включая препараты для устранения дефицита питательных элементов, аминокислотные биостимуляторы и органоминеральные удобрения на основе гуминовых кислот. Производственный цикл длится 247 дней в году и работает на отечественном программном обеспечении.

Компания «Август» развивает в Черноголовке один из крупнейших частных научно-исследовательских центров отрасли площадью 6,9 га. В здании площадью 25 тыс. кв. м размещены административные помещения и лаборатории химического и биологического профилей. Комплекс искусственного климата «Биотрон» позволяет проводить полный цикл исследований — от синтеза действующих веществ до выпуска опытных партий препаратов, что укрепляет технологическую самостоятельность отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.