Подмосковье расширяет сеть мобильной торговли до 50% к 2030 году

Московская область развивает мобильную торговлю после закрепления в федеральном законе понятия «мобильный торговый объект». К 2026 году не менее 30% торговых мест в регионе отведут под МТО и автоматы, к 2030 году — до 50%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Президент России подписал поправки в федеральный закон № 381-ФЗ, которыми закреплено понятие «мобильный торговый объект». Это позволило сформировать необходимую терминологию и дало регионам дополнительные полномочия для развития формата.

МТО отличаются высокой мобильностью и могут перемещаться между районами без специальной техники. Для их размещения не требуется оформление объектов капитального строительства, а конструкции можно быстро демонтировать. К мобильным торговым объектам относятся не только фудтраки, но и специализированные автомобили — цистерны для молока или кваса, а также автолавки.

Развитие формата закреплено в госпрограмме «Предпринимательство Подмосковья». Муниципалитетам поручено к 2026 году выделять не менее 30% торговых мест под МТО и торговые автоматы, а к 2030 году увеличить долю до 50%.

В регионе также сформирована база производителей мобильных объектов. Предприятие «Мобитрак» выпускает до 4000 изделий в год — фудтраки, мобильные бани, офисы и другие решения. Продукция проходит обязательную сертификацию и соответствует требованиям безопасности и качества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.