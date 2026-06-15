Подмосковье привлечет до 90% российских производителей роботов

Московская область планирует привлечь до 90% отечественных производителей роботов для размещения производств в регионе. На ПМЭФ-2026 власти уже подписали соглашения с пятью компаниями и ведут переговоры еще с двумя, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Власти Московской области рассчитывают в ближайшие годы стать одним из лидеров страны по производству роботов. Для этого регион намерен привлечь максимальное число российских компаний, работающих в этой сфере.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года заключены соглашения с пятью производителями роботов. Еще с двумя компаниями продолжаются переговоры.

«Мы для себя на ближайшие несколько лет поставили амбициозную цель стать одним из лидеров в стране по производству роботов. Всего максимум 7–10 отечественных производителей роботов сейчас существует. И, по сути, с пятью из них у нас уже подписаны соглашения, двое еще в переговорах, поэтому мы надеемся, что и они к нам придут. Поэтому это практически 80–90% всех производителей отечественных роботов мы уже привлекаем в регион», — сказала Зиновьева.

Она подчеркнула, что такие резиденты формируют новую экономику и способствуют росту числа высокотехнологичных производств в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.