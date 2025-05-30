26 мая прошел масштабный онлайн-марафон «Мой бизнес — мое будущее», организованный Минэкономразвития России и Национальным агентством развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности». Мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства, стало одним из самых масштабных образовательных событий для бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Наличие актуальной информации — стратегически важно для развития любого бизнеса: знания помогают предпринимателям оптимизировать бизнес-процессы, воспользоваться новыми возможностями, масштабироваться. На решение этих задач и был нацелен онлайн–форум „Мой бизнес — мои возможности“. Трансляцию посмотрели более 450 тысяч предпринимателей. Больше всего подключений к прямому эфиру мы зафиксировали из Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинской, Свердловской, Нижегородской области. По возрастной категории наиболее активными оказались предприниматели от 26 до 45 лет», — отметила Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития РФ.

Эфиры марафона стали источником информации о конкретных инструментах для развития бизнеса. Спикеры раскрыли наиболее актуальные для предпринимателей темы: меры поддержки (гранты, программа «Мама-предприниматель», льготные финансовые инструменты), советы для начинающих, стратегии масштабирования, продажи и автоматизации, а также вопросы управления эффективностью и истории успеха.

Ведущим марафона выступил известный телеведущий Александр Молочко, который задал динамичный ритм всему мероприятию. Отдельные эфиры вели главные редакторы ведущих СМИ, представители редакции «Мой бизнес» и партнеры онлайн-марафона, что обеспечило профессиональное освещение всех тем.

Онлайн-марафон «Мой бизнес — мое будущее» стал по-настоящему знаковым событием во многом благодаря участию 10 ведущих экспертов и успешных предпринимателей страны. Каждый спикер внес уникальный вклад, поделившись не просто теорией, а реальным практическим опытом, который можно применять в бизнесе уже завтра.

Михаил Гребенюк, основатель RESULTING, раскрыл философию предпринимательства через призму личного опыта. Его выступление стало мотивационным фактором для многих участников, показав, как сохранять устойчивость в условиях кризисов и неопределенности.

Олег Винжегин, руководитель департамента продаж Авито Услуг, дал обзор инструментов для роста выручки. Его кейсы по автоматизации процессов и увеличению продаж стали одними из самых практико-ориентированных блоков марафона.

Юрий Фесенко, сооснователь Estilab, совершил настоящий прорыв, подробно разобрав путь от стартапа до завода и выходом на международные рынки. Его опыт использования мер государственной поддержки стал ценным руководством к действию для предпринимателей, планирующих масштабирование.

Каждое выступление на марафоне строилось по принципу «от практика — к практикам», что обеспечило максимальную ценность для участников.

Генеральный партнер мероприятия Авито представила специальную программу для участников.

«По данным реестра МСП российский сектор малых и средних предприятий достиг исторического максимума — 6,6 млн компаний. Предприниматели ежедневно решают задачи бизнеса: от стратегического развития до операционных вопросов. В рамках праздничного марафона эксперты Авито представили кейсы и инструменты, которые помогут как новичкам, так и опытным предпринимателям оптимизировать процессы с помощью нашей платформы — от запуска стартапа до масштабирования и логистики. Уверены, эти материалы станут надежным помощником в решении повседневных и долгосрочных задач», — прокомментировал управляющий директор Авито Влад Федулов.

Все эфиры марафона доступны для повторного просмотра в группе «Мой бизнес». Ключевые выводы и дополнительные материалы будут публиковаться в официальном Телеграм-канале.

Организатором выступило Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности» при поддержке Минэкономразвития России. Генеральный партнер онлайн-марафона стал Авито.

Партнеры: Союз женщин России, «Индекс дела», «Моя регистрация». Информационные партнеры: журнал «Эксперт», журнал Peoples place, журнал «Компания», мойбизнес.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.