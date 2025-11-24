Подмосковье приняло участие в ежегодной конференции президентской программы

Президентская программа на протяжении 28 лет успешно готовит управленческие кадры для развития ключевых отраслей российской экономики. За годы работы программе удалось создать основу развития современного бизнеса России, благодаря ей 117 тысяч человек из 80 регионов России получили доступ к качественным знаниям и практическим инструментам управления. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Широкая востребованность программы как эффективного образовательного инструмента привела к тому, что по инициативе Минэкономразвития России и при активной поддержке регионов в этом году Правительство Российской Федерации продлило срок ее реализации еще на 5 лет — до 2030 года. В то же время программе в ближайшей перспективе предстоит решить амбициозные задачи, связанные с адаптацией подготовки управленческих кадров под новые вызовы и задачи, а также под решение национальных целей развития.

Одна из основных тем конференции была связана с вопросами привлечения иностранных инвестиций и специалистов, развитием международного сотрудничества и системы международных стажировок. Участники отметили, что привлечение иностранных инвестиций и специалистов напрямую связано с практико-ориентированными зарубежными стажировками и развитием международных партнерств. За последние несколько лет Программа была переориентирована на сотрудничество со странами Азии, Африки и Ближнего Востока. Тематические направления охватывают машиностроение, промышленность, сектор АПК, ИТ и строительство.

В текущем году участие в стажировках уже приняли около 120 человек: одна из групп в настоящее время проходит стажировку в Египте, в ближайшее время будет организована группа в Узбекистан и Республику Беларусь для обсуждения вопросов сельского хозяйства. Совокупный эффект от международных стажировок за последние три года составляет порядка 1 млрд рублей, поэтому закономерно, что развитие Программы в ближайшей перспективе будет направлено на усиление международного блока и возобновление сотрудничества на основе межправительственных соглашений.

На конференции также обсуждались вопросы развития креативной экономики, включая целевой ориентир — удвоение ее вклада в ВВП к 2030 году, принятый федеральный закон и подготовку Стратегии до 2036 года. Отдельно рассматривалась технологическая база сектора и развитие инфраструктуры — в том числе новые кластеры и «творческий квартал» на базе «Сколково». В блоке мер поддержки обсуждались совершенствование системы регулирования данных, а также вопросы признания интеллектуальной собственности в качестве залога.

В ходе дискуссии участники также поднимали вопросы замедления деловой активности экономики. Среди ключевых ограничений экспертами были названы дефицит трудовых и финансовых ресурсов, а также низкая эффективность капитальных вложений. В качестве приоритетов предложены меры по стимулированию внутреннего спроса, запуску нового инвестиционного цикла и расширению инвестиционного налогового вычета. Особое внимание уделено повышению мобильности рабочей силы, в том числе за счет вовлечения потенциала моногородов.

Таким образом, конференция продемонстрировала высокую востребованность президентской программы как инструмента подготовки управленческих кадров, развитие которой в ближайшей перспективе должно быть направлено на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных отвечать на текущие вызовы и обеспечивать устойчивый экономический рост.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.