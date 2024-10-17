Подмосковье представило новый формат индустриальных парков

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В Московской области запустят индустриальные парки в новом формате. Его презентовали на стенде региона в рамках Международного форума-выставки InRussia в Минеральных Водах. Об этом рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Стенд Московской области, где регион представил макет государственного индустриального парка в новом формате «Все включено», посетил заместитель Министра промышленности и торговли России Иван Куликов.

Этот формат включает в себя готовую инженерную и транспортную инфраструктуру; производственные боксы «под ключ», позволяющие запустить предприятия в максимально сжатые сроки; профильный колледж для подготовки кадров; административно-деловые здания, а также социальную инфраструктуру, где разместятся площадки для отдыха и спорта, парки, магазины, кафе и МФЦ. Работу и развитие таких индустриальных парков будет курировать опытная управляющая компания.

«В новых государственных индустриальных парках смогут разместиться предприятия, обеспечивающие не только развитие подмосковной промышленности, но и реализующие проекты технологического суверенитета страны. Развитие индустриальных парков позволит создать свыше 35 тысяч рабочих мест для жителей региона», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее новый формат государственный индустриальных парков был представлен заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку на площадке II Международного форума ОЭЗ в Дубне.

Международный форум-выставка InRussia открылся 17 октября 2024 года в Минеральных водах. Мероприятие проводится Минпромторгом России совместно с Правительством Ставропольского края.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.