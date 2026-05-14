Подмосковье представило меры поддержки производителей детских товаров

Подмосковье представило региональные практики поддержки производителей детских товаров на Конгрессе индустрии детских товаров 12 мая. О мерах поддержки и развитии отрасли рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Стратегическая дискуссия «Регионы роста: стандарты инфраструктуры детства — масштабирование и индустриальная кооперация» прошла в рамках Конгресса ИДТ. Участники обсудили создание единой федеральной модели, которая позволит эффективнее направлять бюджетные средства национальным производителям и вовлекать регионы в развитие отрасли.

Екатерина Зиновьева сообщила, что в Подмосковье реализуется более 2 тыс. инвестиционных проектов, в том числе в сфере детских товаров. В отрасли работают свыше 200 компаний — это наибольшее число предприятий в стране. В сегменте занято более 10 тыс. человек, а каждая третья компания уже получила меры господдержки.

«К 2030 году мы рассчитываем, что поддержкой будет охвачена половина предприятий отрасли», — подчеркнула Зиновьева.

Она добавила, что в регионе действует набор «Подарок новорожденному», включающий 50 позиций, из которых 36 производятся в Подмосковье. Это позволяет ежегодно сохранять в областном бюджете около 1,5–2 млрд рублей. Также реализуются проекты «Портфель школьника» с привлечением местных производителей и прокат колясок для молодых семей.

Участники дискуссии предложили создать федеральный штаб для выработки единого стандарта привлечения производителей к социальным программам и внедрить его во всех субъектах РФ. Эксперты подчеркнули необходимость приоритета российских производителей при формировании госзаказа и возможности софинансирования региональных программ за счет субсидий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.