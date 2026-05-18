Подмосковье предложило изменить законодательство о торгах

Делегация Московской области представила инициативы по совершенствованию законодательства о земельно-имущественных торгах на форуме «Госзаказ». Предложения направлены на повышение эффективности вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот и защиту бюджетных доходов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На XXI Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» Подмосковье представило комплексный подход к организации торгов государственным и муниципальным имуществом. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева подчеркнула, что цель торгов заключается не только в их проведении, но и в последующем инвестиционном и социальном эффекте для региона.

«Цель торгов — не просто опубликовать лот, а вовлечь его в оборот с максимальным эффектом для региона и прозрачными условиями для граждан и бизнеса», — отметила Журавлева.

Регион перешел от стандартной схемы «публикация — торги — договор — оплата» к расширенному циклу. В него входят обязательная инвентаризация объектов, предпродажная подготовка с градостроительной проработкой и последующее сопровождение инвестора Центром содействия строительству до ввода объекта в эксплуатацию.

Цифровая экосистема АИС ЦСС позволяет получать 57 государственных услуг без участия заявителя. Система формирует цифровую дорожную карту проекта, а согласования, включая взаимодействие с федеральными структурами, берут на себя специалисты центра. По данным Главгосстройнадзора, в 2025 году в регионе введено 5,5 млн кв. м нежилой недвижимости.

Комитет по конкурентной политике и ГКУ МО «Региональный центр торгов» внедряют инструменты искусственного интеллекта для экспертизы лотов, проверки участников и аналитики торгов. Эти решения помогают повысить прозрачность процедур и снизить риски недобросовестного поведения.

Отдельное внимание на форуме уделили федеральному закону № 577-ФЗ, который вступает в силу с 1 июля 2026 года и устанавливает единые правила проведения торгов. Подмосковье совместно с правительством Москвы направило в ФАС России предложения по его дополнению. Инициатива получила поддержку ряда регионов и предложена к рассмотрению на экспертном совете Госдумы.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.