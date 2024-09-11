Подмосковье повысило экспорт продукции агропромышленного комплекса в Индию

Московская область обеспечивает продукцией агропромышленного комплекса внутренний рынок и активно осваивает зарубежные направления. Так, объем экспорта товаров, произведенных в Подмосковье, в Индию за первое полугодие составил 10,8 тысяч тонн, что в 5 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

На долю Индии приходится 0,4% экспорта продукции агрокомплекса региона. Основными товарными позициями являются: необработанные овощи — за полгода поставлено 8,4 тысячи тонн, экспортировано 2,3 тысячи тонн продукции мукомольно-крупяной промышленности, также отправлено 96 тонн мяса и мясных изделий.

Кроме этого, Индия является одним из торговых партнеров Подмосковья по импорту. За 6 месяцев основными товарными позициями стали: чай — доставлено 4,9 тысячи тонн, плодовоовощные консервы — 10,8 тысяч тонн, более 7 тысяч тонн прочей продукции АПК. Таким образом, товарооборот между регионом и Индией за первое полугодие составил 39,4 тысячи тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.