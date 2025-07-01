В Ленинском округе прошел чемпионат по «Гонкам на выживание»

На новой трассе в Ленинском городском округе в минувшие выходные состоялся открытый чемпионат по контактным автомобильным гонкам, собравший 11 отважных гонщиков. В ходе захватывающей борьбы определились победители заезда, которым были вручены памятные призы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В эту субботу состоялось открытие чемпионата на новом автодроме в Молоково. Это был долгожданный этап как для зрителей, так и для гонщиков, так как более года не проводились гонки в связи с погодными условиями. Было много обгонов, борьбы, все зрители остались довольны», — сказал председатель попечительского совета чемпионата по контактному автокроссу «Гонки на выживание» Дмитрий Черкасов.

«Гонки на выживание», ставшие уже традиционно зрелищным событием для жителей и гостей округа, включали в себя

предварительные и основные заезды, а также захватывающий финал, где за первенство боролись сильнейшие.

Призовые места распределились следующим образом:

1-е место: Андрей Березкин (г. Москва)

2-е место: Алексей Ахметов (г. Домодедово)

3-е место: Александр Протопопов (г. Долгопрудный)

В ведомстве добавили, что на территории проведения чемпионата была организована удобная парковка для зрителей и участников, а также обеспечено дежурство бригады скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.