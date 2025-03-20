Подмосковье поделилось опытом создания ЦУР «Бизнес» с Тулой

Тульскую область посетила делегация министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области во главе с заместителем министра Анатолием Мальцаном. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

На встрече с представителями правительства Тульской области и Ситуационного центра Губернатора обсуждалось внедрение в регионе центра управления регионом «Бизнес» — единой точки сбора и отработки всех обращений предпринимателей и инвесторов. Представители Московской области поделились опытом создания Центра управления регионом «Бизнес», его основных задачах, результатах работы, рассказали об интересных кейсах, а также выразили готовность предоставить Тульской области свои наработки и провести стажировку будущих сотрудников.

«Механизм сбора и обработки обратной связи впервые был запущен в Московской области в конце 2022 года в виде ЦУР „Бизнес“, в 2023 году практика Подмосковья признана Правительством РФ успешной и включена в качестве 6 элемента в Региональный инвестиционный стандарт. В настоящее время 30 субъектов РФ внедряют механизм обратной связи с предпринимателями и инвесторами по аналогии подмосковного ЦУР „Бизнес“. До конца 2025 года Минэкономразвития РФ планирует внедрить указанный механизм во всех субъектах РФ», — сказал Анатолий Мальцан.

ЦУР «Бизнес» в Московской области аккумулирует обращения предпринимателей по 9 каналам связи: горячая линия, соцсети, инвестиционный портал и другие, далее маршрутизирует их и отрабатывает в зависимости от категории и сложности вопроса. Ежегодно подмосковный ЦУР «Бизнес» отрабатывает порядка 12 тыс. заявок от предпринимателей: большая часть обращений закрывается оперативно посредством онлайн-консультаций и ответов, остальные направляются профильным ведомствам для решения вопроса. Самые сложные вопросы передаются для их разрешения в Штаб по защите бизнеса Подмосковья — коллегиальный рабочий орган Правительства Московской области. По итогам прошлого года экономический эффект работы подмосковной системы ЦУР «Бизнес» оценивается почти в 3,5 млрд рублей. Данная система уже позволила сохранить инвестиции в регион на сумму более 97 млрд руб.

Правительство Тульской области высоко оценило положительный эффект данного проекта, направленного на улучшение инвестиционного климата региона.

«ЦУР „Бизнес“ — еще один эффективный инструмент для улучшения инвестиционного климата в регионе. Внедрение системы позволит нашим предпринимателям и инвесторам решить вопрос обратной связи власти и бизнеса, обеспечит оперативность их коммуникации», — отметил заместитель Губернатора Тульской области Ярослав Раков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.