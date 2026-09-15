Подмосковье открыло прием заявок на субсидии семейным фермам

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области начало прием заявок на субсидии до 20 млн рублей для развития семейных ферм региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Крестьянские фермерские хозяйства Подмосковья могут получить субсидию в размере до 20 млн рублей на развитие семейных ферм. Поддержка предоставляется для возмещения затрат.

«Поддержка семейных ферм позволяет развивать небольшие хозяйства, укреплять их экономику и создавать устойчивую основу для развития сельских территорий Подмосковья. Оформить заявку на получение субсидии могут фермеры, зарегистрированные в регионе. Еще одно важное условие — не менее двух членов семьи главы хозяйства должны состоять на ферме», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Участники должны обеспечить ежегодный прирост объема реализации сельхозпродукции не менее чем на 7% в течение минимум двух лет после получения субсидии. Также необходимы отсутствие привлечения к ответственности за выжигание сухой травы, нарушений условий ранее предоставленной господдержки и задолженностей.

Средства можно направить на покупку сельскохозяйственных животных, рыбопосадочного, племенного и посадочного материала, оборудования, техники, транспорта и инвентаря. Субсидия также покрывает часть затрат на развитие рыбоводной инфраструктуры, аквакультуры и приобретение газопоршневых установок.

Заявки принимают до 25 сентября включительно на портале предоставления мер финансовой господдержки и областном портале «МОй АПК». Там размещены условия участия, требования к заявителям и перечень документов. Консультации проводят в кол-центре поддержки фермеров Центра агропромышленного развития Московской области по телефону +7 (498) 602-29-19, добавочные 56556 и 56533.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.