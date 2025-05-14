Подмосковье обновляет систему теплоснабжения с опорой на производителей из РФ

Московская область продолжает реализацию крупнейшей в России программы модернизации теплоснабжения, делая ставку на стратегию импортозамещения. Оборудование и материалы для масштабного обновления объектов производятся на порядка 30 заводов по всей стране. География широкая — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский, Алтайский края, Воронежская, Омская, Саратовская и другие области, что обеспечивает независимость от иностранных поставщиков и поддержку отечественной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Несмотря на то, что отопительный сезон в регионе еще продолжается, активные работы уже ведутся. Зимой и весной текущего года были заключены контракты с подрядчиками и произведены авансовые выплаты, что позволило своевременно начать работу. Сейчас в центре внимания — согласование поставок оборудования с российскими производителями. Используя качественные отечественные материалы, с одной стороны, решается задача импортозамещения, а с другой, обеспечивается своевременное приобретение комплектующих в необходимых объемах.

«Программа модернизации теплоснабжения требует четкого соблюдения графиков, поэтому особое внимание мы уделяем контролю за производством и отгрузкой комплектующих. Все участники процесса — от министерства энергетики Подмосковья до заводов-изготовителей — работают в режиме повышенной ответственности, чтобы обеспечить своевременную реализацию мероприятий и качественное тепло в домах наших жителей», — отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы» в регионе только в этом году запланирована реализация почти 600 мероприятий — это капитальный ремонт, реконструкция и строительство свыше 200 котельных и порядка 450 км тепловых сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.