Подмосковье обменялось опытом с промышленными парками Гуанчжоу

Команда компании ХСА, застройщика промышленной недвижимости Industrial City в формате light industrial на территории Московской области, посетила китайский Гуанчжоу и ознакомилась с технопарками районов Хуанпу и Наньша. Здесь эффективно развиваются высокотехнологичные отрасли, информационные технологии, искусственный интеллект и биофармацевтическая промышленность. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Развитие сотрудничества с Китаем — одно из важнейших стратегических направлений работы ХСА, в том числе в рамках партнерской программы по локализации промышленного производства для компаний стран БРИКС. Наше взаимодействие позволит предложить различные инфраструктурные решения для промышленных предприятий, в том числе различные цифровые сервисы», — рассказал партнер ХСА, заместитель председателя союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин.

Благодаря развитой промышленной экосистеме Гуанчжоу стал настоящим индустриальным центром Китая, в котором создаются отраслевые районы. Сегодня индустриальные зоны и небольшие промышленные парки производят большую часть всей промышленной продукции китайского города Гуанчжоу.

В ближайшее время компания ХСА и представители промышленных сообществ Китая планируют разработать совместную партнерскую программу по взаимодействию между промпарками двух стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.