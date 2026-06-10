Подмосковье нарастило выпуск мороженого на 3,2% в 2026 году

Подмосковье сохраняет первое место в России по производству мороженого и увеличило выпуск на 3,2% за четыре месяца 2026 года. В регионе произвели 24,3 тыс. тонн продукции, сообщили в профильном ведомстве 10 июня, во Всемирный день мороженого, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам 2025 года в Московской области выпустили 82 тыс. тонн мороженого. Это почти половина всего объема, произведенного в Центральном федеральном округе. Регион удерживает лидерство в стране уже пятый год подряд.

В январе–апреле 2026 года предприятия произвели 24,3 тыс. тонн мороженого, что почти на 1 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 3,2%.

Производители предлагают широкий ассортимент — от классического пломбира и эскимо до фруктовых сорбетов. Растет спрос на протеиновое мороженое, десерты без сахара и низкокалорийные варианты. Компании активно расширяют линейки и экспериментируют со вкусами.

В числе крупнейших предприятий — «Дмитровский молочный завод», компания «Чистая линия» в Долгопрудном, фабрика «Фронери Рус» в Жуковском и «Богородский хладокомбинат». Так, «Дмитровский молочный завод» в 2024 году запустил три новые линии с инвестициями 191 млн рублей, а в 2025 году — линию по производству эскимо с автоматической укладкой. По итогам прошлого года предприятие выпустило 18,1 тыс. тонн продукции и продолжает расширять мощности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.