Подмосковье лидирует по числу заявок на премию «Молодой промышленник года»

Оргкомитет IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года» подвел итоги заявочной кампании: более 700 участников со всей России. Московская область вошла в число регионов-лидеров по числу принятых заявок, уступив только Москве. От подмосковных промышленников было одобрено 18 заявок, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Такое количество участников — очередной рекорд премии, которая проводится Клубом молодых промышленников совместно с Минпромторгом России. Это выше, чем 650 заявок прошлого года, и существенно превышает показатели первых двух лет премии.

Соискатели IV Премии представляют 69 регионов России, показавших рост малых и средних предприятий на своих территориях. Большинство участников, порядка 70%, номинировались через региональные министерства промышленности и департаменты — специалисты органов власти помогали оформлять заявки, анализировать достижения предприятий. Организаторы отметили существенное повышение качества поданных проектов, что предвещает острую конкуренцию за победу.

Лидерами по количеству принятых заявок стали: Москва (23), Московская область (18), Санкт-Петербург (14), Челябинская область (13) и Республика Татарстан (11). В числе лидеров также Ленинградская, Свердловская и Новосибирская области и целый ряд регионов, впервые показавших высокую активность: Костромская область, Алтайский край, Самарская область, Республика Карелия.

Председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев выразил благодарность участникам за их работу и смелость, а органам исполнительной власти — за поддержку заявочной кампании. Он также отметил, что представленность российских субъектов в ТОП-200 молодых промышленников, который определит экспертная комиссия на следующем этапе, станет наглядным показателем промышленного развития в регионах.

Руководитель премии Ольга Алейникова подчеркнула впечатляющие результаты заявочной кампании, несмотря на более ранние сроки ее проведения в этом сезоне и сокращенный период. Премия «Молодой промышленник года» за годы получила широкую известность и авторитет. Среди заявителей немало участников прошлых лет с усовершенствованными проектами, а также промышленников, компании которых в прошлом году не прошли по критериям, но затем нарастили объемы производства и годовой доход. В ходе заявочной кампании организаторы рекомендовали делать акцент на ключевые направления в промышленности. Анализируя заявки, увидели достаточно много проектов, связанных с импортозамещением, роботизацией производства, а также обучением молодежи. Также руководитель Премии рассказала, что 29 девушек-управленцев отдельно заявились на новую спецноминацию «Молодая промышленница», это можно было сделать во второй половине февраля после того, как завершилась основная заявочная кампания.

В ближайшие дни реестр заявок будет передан на рассмотрение комиссии профессорско-преподавательского состава РАНХиГС, состоится встреча оргкомитета с руководством президентской академии. Параллельно проходит деловая программа с учебными вебинарами от лучших экспертов — специально для участников премии, подробности в соцсетях клуба молодых промышленников Telegram: https://t.me/kmp_club и ВК https://vk.com/kmpclub1.

Возраст соискателей премии — до 40 лет, они занимают руководящие должности в промышленных компаниях с годовым доходом от 120 млн до 2 млрд рублей и численностью персонала до 250 человек. Награждение победителей состоится в июле 2025 года в рамках выставки Иннопром в Екатеринбурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.