Подмосковье экспортировало более 46 тыс тонн безалкогольных напитков за 5 месяцев

Подмосковные производители безалкогольных напитков — соков из фруктов и овощей, а также бутилированной воды, обеспечивают не только внутренний рынок, но и активно экспортируют продукцию за рубеж. Так, за 5 месяцев с начала года экспорт безалкогольных напитков, произведенных в Московской области, составил 46,5 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Основными направлениями экспорта региональной продукции стали Республика Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 5 месяцев поставки безалкогольных напитков в Беларусь увеличились на 29%, экспорт составил 11,3 тысяч тонн. В Республику Казахстан было поставлено 26,4 тысяч тонн, в Узбекистан — экспортировано 1 тыс. тонн безалкогольных напитков.

Крупнейшими производителями безалкогольных напитков в регионе являются ГК «Черноголовка», ООО «Мултон Партнерс» в Щелкове, ООО «Производственная компания Лидер» в городском округе Люберцы, ООО «Фонте Аква ПК» в Дмитровском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.